Начат транзит власти. Политолог объяснил внезапные президентские выборы в Туркмении

Консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров рассказал «360», с чем связано распоряжение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова начать подготовку к проведению внеочередных президентских выборов. Он отметил возраст и проблемы со здоровьем президента.

Умаров уточнил, что на это есть несколько причин.

«И биологический возраст Бердымухамедова — он не молодеет, и были новости о том, что у него какие-то проблемы со здоровьем, он ездил лечиться в Европу. Кроме того, он наблюдает за происходящим в регионе и понимает, что чем раньше будет начат процесс транзита власти, тем лучше он сможет его проконтролировать, тем более плавно власть перейдет, без каких-либо непредвиденных обстоятельств», — объяснил эксперт.

Он отметил, что его сын Сердар Бердымухамедов в данный момент единственный кандидат на должность президента.

«Если судить по государственному телевидению, то как раз именно Сердар Бердымухамедов, сын, появлялся в новостях, видимо, больше, чем раньше, и это был один из главных признаков того, что он и видится как следующий президент», — заключил Умаров.