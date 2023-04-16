Мир 16 апреля 2023, 10:39 Начать мирные переговоры по Украине призвали во Франции Глава МИД Франции Колонна призвала создать условия для мирных переговоров по Украине РИА «Новости»

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Международное сообщество должно сделать все необходимое, чтобы создать условия для начала мирных переговоров по Украине. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, ее слова привело издание NHK.

«Ответственность за урегулирование ситуации на Украине лежит на всех странах. Нам необходимо постараться создать благоприятные условия для мирного процесса», — сказала она.

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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в настоящее время обстановка для начала диалога неподходящая.

«Члены „Большой семерки“ едины в подходе о необходимости вывода российских войск с украинской территории. Кстати, Китай, мне кажется, тоже стал понимать нашу позицию гораздо лучше», — добавила Колонна.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия на данный момент не видит перспектив начала переговоров по будущему Украины.