Начался XX съезд Коммунистической партии Китая | 360°

Мир 16 октября 2022, 09:03 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Начался XX съезд Коммунистической партии Китая Двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся в Пекине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая начался утром в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Делегаты от регионов страны выберут высшее партийное руководство и определяет направление курса развития государства.

Реклама

Всего в столицу прибыли 2296 делегатов, обладающие компетенцией обсуждении государственных дел, имеющие идейно-политические качества и добившиеся выдающихся успехов на своих постах.

Реклама

Работа съезда продлится до 22 октября, участники заслушают доклад председателя КПК Си Цзиньпина, изберут Центральную комиссию, рассмотрят вероятные поправки к уставу КПК.

После завершения работы съезда пройдет первый пленум ЦК 20-го созыва, на котором пройдут выборы генерального секретаря, назначат участников Политбюро ЦК, которым предстоит управлять государством на протяжении следующих пяти лет.

Согласно прогнозам, нынешнего главы Компартии Си Цзиньпина предложат на третий срок в качестве председателя Центрального военного совета и генерального секретаря КПК.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что страны продолжат развивать отношения в торгово-экономической политике.

2 0 0 0 0 0