Новый митинг сторонников оппозиционных партий начался в Ереване

Митинг с требованием отставки правительства Армении начался в Ереване. Собравшиеся по предложению лидера движения «Сопротивление» Ишхана Сагателяна начали свое собрание с шествия по центру города. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Sputnik Армения».

Собрание противников действующей власти началось на площади Франции, откуда участники протеста начали движение по улицам.

По словам Сагателяна, цель собрания не изменилась, люди требуют отставки правительства Никола Пашиняна. Он подчеркнул, что в ходе шествия участники начнут блокировать дороги, улицы и перекрестки. Акции неповиновения продолжатся, пока власть не выполнит все требования собравшихся.

Новые акции протеста охватили Армению еще в конце апреля, а в начале мая перекинулись на Ереван. Причиной недовольства жителей стали высказывания премьер-министра страны Никола Пашиняна о Нагорном Карабахе. Политик заявил, что необходимо снизить требования о статусе непризнанного региона, иначе конфликт с Азербайджаном выйдет на новый виток.

По мнению оппозиции, Пашинян сдал Карабах, а вслед за первыми уступками последуют новые, которые приведут к полной потере государственности Армении.