Начался процесс об экстрадиции Ассанжа в США

Решение суд вынесет не ранее июня. При этом переправка Ассанжа в Штаты может затянуться на неопределенный срок, поскольку стороны могут обжаловать решение вплоть до Верховного суда, заявляла сторона защиты.

24 февраля представитель США на процессе Джеймс Льюис высказался против одного из основных аргументов защиты. По его словам, экстрадиция Ассанжа не влияет на свободу прессы, так как он нарушил основные правила журналистской работы.

Льюис добавил, что Ассанж опубликовал секретные документы, раскрыв имена людей, рисковавших работая с США и их союзниками. Речь идет о публикациях, сделанных в 2010 году. Основателя WikiLeaks обвиняют и по другим пунктам, всего ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

В 2012–2019 годах Джулиан Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне, укрываясь от экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании. Также активист опасался, что Швеция передаст его США. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа дипломатического убежища, передав его британской полиции. Основателя Wikileaks приговорили почти к году заключения (350 дней) за нарушение условий освобождения под залог.