Начался исторический процесс второго импичмента Трампа в Конгрессе США

Несмотря на то, что экс-президент США Дональд Трамп уже покинул свой пост, в американском Конгрессе начался процесс его повторного импичмента. Его адвокаты не согласны с выдвинутыми обвинениями палаты представителей. А именно — в подстрекательстве к мятежу.

За выдвижение обвинения 13 января проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. Если сенаторы решат, что Трамп виновен, ему могут запретить в будущем занимать государственные посты.

Заседание Конгресса открылось дебатами, является ли конституционным рассмотрение вопроса импичмента после ухода национального лидера с должности президента. Американские эксперты по конституционному праву объяснили РИА «Новости», что конкретики по этому вопросу нет и существует простор для трактовок. Парламентариям придется самим решить этот вопрос, и республиканцы, оказавшиеся в Конгрессе в большинстве, активно лоббируют свою позицию.

Если процесс по импичменту продолжится, каждая из сторон получит 16 часов в течение двух дней на предоставление своих доводов сенату. Затем сенаторы получат возможность задать свои вопросы сторонам в течение четырех часов.

Трамп отказался участвовать в процессе, его будут представлять два адвоката.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, выносить Дональду Трампу импичмент бессмысленно, если не принимать во внимание попытки демократов не допустить его к выборам 2024 года.