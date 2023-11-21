Эксклюзив 21 ноября 2023, 22:51 «Начался беспредел». Российский адвокат пострадал от рук полицейских в турецком отеле Полицейские ударили адвоката Сурова после конфликта в отеле Турции

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Неадекватный постоялец напал на адвоката Максима Сурова в турецком отеле. Когда на место приехала местная полиция, то стала обвинять в случившемся самого юриста. Подробностями Суров поделился в беседе с «360».

«Какой-то неадекватный человек начал прыгать на меня. Потом я позвал знакомых, с ним повторилось то же самое — незнакомец прыгал и на них», — рассказал адвокат.

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На просьбы Сурова вызывать полицию сотрудники отеля отвечали отказом.

«Менеджер сказал, что это наши проблемы, мол, если хотите полицию выходите из отеля и вызывайте. Мы добились того, что полиция приехала. Вот только после этого начался вообще беспредел. Они стали кидаться на нас», — отметил он.

В ходе конфликта начальник охраны несколько раз ударил Сурова и обвинил его в произошедшем. Позже полицейские вывели адвоката на улицу и стали просить подписать какие-то документы, он ответил отказом. С руководством отеля юристу также не дали пообщаться, сославшись на загруженность.