Мир 17 ноября 2023, 00:14 «Начался ад». Украинский морпех поделился, как сдался в плен на Херсонщине через Telegram РИА «Новости»: солдат ВСУ сдался в плен в Херсонской области через Telegram РИА «Новости»

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Украинский морпех рассказал РИА «Новости», как сдался в плен на левом берегу Днепра в Херсонской области при помощи специального Telegram-канала, адрес которого нашел в разбросанных листовках. Пулеметчик признал, что после переправы на левый берег начался ад.

«Когда я переправился на левый берег, начался реальный ад. Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов», — рассказал солдат ВСУ.

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Военнопленный отметил, что листовки с призывом сдаваться были раскиданы везде. Из них он узнал, как это правильно сделать, чтобы не пострадать при сдаче. Морпех выполнил указание из листовки — в указанный Telegram-канал украинец написал FreeSoldier, пришли российские военные и помогли «сдаться правильно».

Еще один пленный украинский военный рассказал, что при попытке форсировать Днепр группа морпехов ВСУ потерпела крах. Во время переправы боевиков атаковали российские войска с помощью артиллерии и минометных снарядов.