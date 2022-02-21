Началось строительство стены на границе Доминиканской республики и Гаити

Правительство Доминиканской Республики приняло решение начать строительство стены вдоль 392-километровой границы с Гаити. Такой информацией поделился президент страны Луис Абинадер. Об этом сообщило РИА ФАН.

Таким образом власти планируют бороться с нелегальной миграцией, а также перевозом контрабандой продукции, оружия и наркотиков.

«Стоит учитывать, что это будет крайне важно для блага обоих государств», — рассказал политик.