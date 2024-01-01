Мир 01 января 2024, 09:25 Началось председательство России в БРИКС Россия с 1 января 2024 года стала председательницей в БРИКС Внеочередной саммит БРИКС по палестино-израильскому конфликту / РИА «Новости»

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С 1 января 2024 года Россия начинает работу в БРИКС в качестве страны-председательницы. К организации присоединились сразу пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, сообщило РИА «Новости».

В Кремле ранее отмечали, что сделают все возможное для быстрой адаптации новых членов БРИКС к работе в объединении. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что само председательство будет ориентировано на создание справедливого миропорядка.

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Россия уже анонсировала около 200 мероприятий в рамках своего председательства. Саммит БРИКС состоится в октябре 2024 года в Казани. На площадке пройдут контакты руководства России с лидерами других стран объединения. Кроме того, возможны встречи в формате БРИКС+ и с участием глав развивающихся государств.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что порядка 30 стран хотят наладить партнерские отношения с БРИКС. В том числе проявляют интерес и государства Латинской Америки, добавил он.