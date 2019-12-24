    24 декабря 2019, 19:17

    Началось очередное кругосветное путешествие Санта-Клауса

    Артур Блянихов

    Санта-Клаус отправился в очередное, уже 64-е по счету кругосветное путешествие по миру, чтобы раздать детям подарки и поздравить всех с Рождеством. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, за перемещениями Санта-Клауса традиционно следит Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

    «NORAD получил уведомление, что Санта только что вылетел с Северного полюса!» — цитируют сообщение командования «Известия».

    Отмечается, что Россия стала первой точкой, где остановился волшебник. Он уже успел раздать свыше 600 миллионов подарков.