Началось очередное кругосветное путешествие Санта-Клауса

По данным издания, за перемещениями Санта-Клауса традиционно следит Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

«NORAD получил уведомление, что Санта только что вылетел с Северного полюса!» — цитируют сообщение командования «Известия».

Отмечается, что Россия стала первой точкой, где остановился волшебник. Он уже успел раздать свыше 600 миллионов подарков.