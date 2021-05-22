Началось извержение одного из самых активных вулканов Африки. Фото и видео

На границе Демократической Республики Конго и Руанды началось извержение вулкана Ньирагонго, одного из самых активных в Африке. В Сети появились первые кадры с места.

Рядом с вулканом располагается город Гома, в котором, включая окрестности, проживают 670 тысяч человек. Жителей пока не эвакуируют. Миссия ООН по стабилизации ситуации в ДР Конго провела разведку с помощью вертолетов. Специалисты пришли к выводу, что городу ничего не угрожает, сообщил MNCTV Congo. Между тем, лава уже вызвала природные пожары.

Последний раз вулкан Ньирагонго извергался в 2002 году. Одно из самых сильных извержений произошло в 1977-м, его жертвами стали более 600 человек. Всего с 1882 года было зарегистрировано 34 извержения вулкана.

Пробуждение вулкана хорошо видно из разных районов города.

В небо поднимается пламя и клубы пепла.

Жители высыпали на улицы.