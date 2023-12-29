Мир 29 декабря 2023, 16:59 Началось экстренное совещание президента Польши с военными из-за «неопознанного объекта» Президент Польши начал срочное совещание после из-за «неопознанного объекта» Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Польши Анжей Дуда начал проводить экстренное совещание с Бюро национальной безопасности. Встречу организовали после фиксации «неопознанного воздушного объекта» на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба польского президента.

В совещании приняли участие министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, начальник генерального штаба Веслав Кукула и командующий сил территориальной обороны Мачий Клиш.

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«В Бюро национальной безопасности началось срочное совещание», — отметили в пресс-службе.

«Неопознанный объект» прилетел в Польшу с территории Украины. Он нарушил воздушное пространство страны и исчез с радаров. После этого оперативный командующий ВС мобилизовал силы и средства.

Президент Польши 29 декабря также провел переговоры с министром национальной обороны в связи с прилетом объекта.