Начало туристического сезона в Турции отложили до конца мая
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал, что начало туристического сезона в стране будет отложено до конца мая. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, сначала в Турции разрешат внутренний туризм, после чего и у иностранцев появится возможность посетить любимые курорты. Предполагалось, что первых отдыхающих примут в начале мая после карантина. Власти Таиланда приняли аналогичное решение.
«Начало (туристического сезона) будет отложено до конца мая, на это указывает текущая ситуация», — указал Мехмет Нури Эрсой.