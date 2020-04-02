Начало туристического сезона в Турции отложили до конца мая

По данным издания, сначала в Турции разрешат внутренний туризм, после чего и у иностранцев появится возможность посетить любимые курорты. Предполагалось, что первых отдыхающих примут в начале мая после карантина. Власти Таиланда приняли аналогичное решение.

«Начало (туристического сезона) будет отложено до конца мая, на это указывает текущая ситуация», — указал Мехмет Нури Эрсой.