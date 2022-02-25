Политолог Армен Гаспарян в эфире «360» рассказал об информационном противостоянии, которое происходит в социальных сетях и СМИ на фоне обострения ситуации на Украине. По его словам, для некоторых жителей Украины «началось протрезвление».

«Было совершенно очевидно, что эти многочисленные информационные центры начнут работать, и было понятно примерно, каким образом все это будет освещаться в медиапространстве, но мы, собственно говоря, увидели за все эти часов 15 все эти разговоры про 150 тысяч убитых, про 294 сбитых самолета и так далее», — сказал Гаспарян.

Политолог отметил, что он регулярно общается с киевлянами и жителями других районов Украины. По его словам, они хотят, чтобы военная операция поскорее закончилась, «в статусе кого Украина выйдет, их вообще не парит».

«Беда состоит в другом. Чем больше новостей стало приходить с Украины, тем больше они свидетельствуют, что внезапно украинский обыватель, спустя вот столько лет, не утратил привычку „сверить часы с информационным пульсом Москвы“, и, соответственно, началось некоторое протрезвление», — сказал Гаспарян.

По его мнению, руководство Украины сейчас находится в растерянности. «Они искренне верили, что весь мир с ними. Они искренне верили, что им даже делать ничего не надо, за них все сделают. Поэтому [у них] теперь шок. А как дальше? А как выходить из этого состояния? Потому что это еще только цветочки, ягодки-то впереди», — пояснил Гаспарян.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что к нему обратились за помощью главы Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что мирных жителей никто трогать не будет, целью операции является военная инфраструктура Украины.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Кроме того, Украина разорвала дипломатические связи с Россией. Западные страны осудили действия России и ввели против нее новые санкции.