04 мая 2023, 20:34
«Начало конца». Российский боец рассказал, что ждет Украину после попытки контрнаступления
Оператор БПЛА Лучин: контрнаступление ВСУ станет «началом конца» для Украины
Контрнаступление ВСУ будет подавлено, группировки уничтожены, после чего российская армия перейдет в наступление, и это станет «началом конца» для Украины. Об этом шведскому государственному телеканалу SVT заявил российский боец, оператор БПЛА и автор Telegram-канала Михаил Лучин.
Россиянин ответил на провокационные вопросы шведских журналистов, которые следили за Telegram-каналом Лучина и настойчиво просили интервью. Шведские журналисты хотели из первых уст узнать, как российский военный относится к СВО и как оценивает предстоящее весенне контрнаступление ВСУ.
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Лучин родился в Калуге и последние несколько лет жил в Москве. В прошлом году он поехал в Донбасс для защиты Родины. Шведские журналисты назвали мировоззрение Лучина «отражением российской пропаганды».
«Наступающая группировка ВСУ будет уничтожена, а после этого мы перейдем в контрнаступление. На этом, в целом, будет положено начало конца Украины как государства», — заявил Лучин.
Российский военный отметил, что за гибель мирных жителей несет ответственность киевский режим, конфликт на Украине вступает в новую фазу.
Швеция
ВСУ
Конфликт на востоке Украины
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