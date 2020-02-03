Начало извержения вулкана в Японии сняли на видео

На кадрах видно, как Синдакэ выбрасывает очередной столб пепла, потом в кратере происходит взрыв и склоны огненной горы покрываются раскаленной лавой. Как сообщило издание Jараn Тimеs со ссылкой на японское метеорогическое агентство, камни во время извержения отлетели от кратера на 600 метров. По предварительным данным, во время этого извержения никто не пострадал, однако местные власти запретили приближаться к вулкану ближе, чем на два километра из-за возможных повторных выбросов.

137 жителей острова Кутиноэрабудзима в 2015 году уже эвакуировали во время извержения Синдакэ. Тогда они не могли вернуться домой почти год.