Начальником Генштаба Вооруженных сил Армении назначили Давтяна

Новым начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении стал Артак Давтян. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Учитывая, что президент не подписал представленный премьер-министром проект указа о назначении и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян силой закона считается назначенным на должность начальника ГШ ВС», — говорится в заявлении Пашиняна, опубликованном на сайте правительства Армении.

В тексте отмечено, что решение об освобождении Оника Гаспаряна от должности остается в силе. По его словам, в местном законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона.

Несколько дней назад Административный суд Армении вынес решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождения от должности главы Главного штаба ВС. По данным сайта Datalex.am, суд до окончательного решения временно удовлетворил иск. Согласно этим данным, назначение нового начальника ГШ ВС запрещается, а Гаспарян пока продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.

Ранее Пашинян заявил, что внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня.