Начальники генштабов России и Белоруссии обсудили совместные учения
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Вольфовичем совместные учения на территории обоих государств. Об этом сообщил сайт Минобороны Белоруссии.
Герасимов и Вольфович в разговоре подняли вопрос двустороннего военного сотрудничества и обсудили подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство — 2020» и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Первое мероприятие пройдет в Белоруссии, а второе — в России.
В конце августа белорусские военные отработали ликвидацию «условного противника», который вторгся в страну с запада. Учения прошли на Гродненском направлении.
Комплексные тактические учения Министерство обороны Белоруссии начало 28 августа возле границы с Литвой. Ранее глава Белорусского государства Александр Лукашенко не раз заявлял об угрозе внешнего вторжения на территорию республики стран, которые граничат с ней на западе.