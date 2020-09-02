Начальники генштабов России и Белоруссии обсудили совместные учения

Герасимов и Вольфович в разговоре подняли вопрос двустороннего военного сотрудничества и обсудили подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство — 2020» и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Первое мероприятие пройдет в Белоруссии, а второе — в России.

В конце августа белорусские военные отработали ликвидацию «условного противника», который вторгся в страну с запада. Учения прошли на Гродненском направлении.

Комплексные тактические учения Министерство обороны Белоруссии начало 28 августа возле границы с Литвой. Ранее глава Белорусского государства Александр Лукашенко не раз заявлял об угрозе внешнего вторжения на территорию республики стран, которые граничат с ней на западе.