10 февраля 2024, 00:07
Начальника Генштаба ВСУ уволили вслед за Залужным
Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Шапталу
Вслед за главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным президент Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба Сергея Шапталу. Об этом украинский лидер сообщил в ходе вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.
Вместо Шпаталы на должность назначили экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.
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«Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — подчеркнул президент.
По его словам, Баргилевич является опытным человеком, который понимает задачи и цели конфликта. Также Зеленский добавил, что главком ВСУ Александр Сырский провел переговоры с партнерами из Германии, Соединенных Штатов и Франции.
Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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