Мир 10 февраля 2024, 00:07 Начальника Генштаба ВСУ уволили вслед за Залужным Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ Шапталу РИА «Новости»

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Вслед за главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным президент Владимир Зеленский уволил начальника Генштаба Сергея Шапталу. Об этом украинский лидер сообщил в ходе вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.

Вместо Шпаталы на должность назначили экс-замкомандующего силами территориальной обороны Анатолия Баргилевича.

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«Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича», — подчеркнул президент.

По его словам, Баргилевич является опытным человеком, который понимает задачи и цели конфликта. Также Зеленский добавил, что главком ВСУ Александр Сырский провел переговоры с партнерами из Германии, Соединенных Штатов и Франции.

Президент Украины уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ 8 февраля. Сразу после этого ему присвоили звание Героя Украины.