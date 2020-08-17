Начальник УВД Гродно извинился перед жителями города за применение силы во время протестов

Руководитель УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский извинился перед горожанами за применение силы во время массовых протестов. Он пообещал разобраться по всем обращениям о причинении вреда здоровью.

«Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств. По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства», — цитирует Синявского сайт УВД Гродно.

Он добавил, что всех задержанных за участие в несанкционированных акциях освободили и развезли по домам. Синявский призвал людей не проявлять агрессию в адрес силовиков, чтобы «не разрушать сформировавшийся годами высокий уровень правопорядка и безопасности в регионе».

Массовые протесты начались в Минске и других городах Белоруссии после публикации ЦИК результатов президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, действующий белорусский президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.