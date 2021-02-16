Начальник стройки в Нур-Султане объяснил «полет» коровы

Подвешенную на башенном кране корову на стройке в столице Казахстана планировали принести в жертву, а мясо раздать бедным. Этот ритуал называется курмалдык. Об этом заявил начальник стройки. Видео с его объяснениями опубликовал Telegram-канал Hue.

Он принес извинения всем, кто стал свидетелем этого происшествия, и отметил, что намерения его подчиненных были исключительно хорошими.

«Хотел бы принести извинения обществу по поводу этого происшествия. Намерения были благие. Это курмалдык, с последующей передачей мяса малоимущим. Еще раз извиняюсь», — заявил он.

Видео с парящей вверх ногами коровой сняли местные жители. После того как видео разлетелось по Сети, полиция начала проверку. В ведомстве пообещали, что виновных в издевательстве над буренкой обязательно накажут.