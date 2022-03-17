Начальник штаба батальона ВСУ рассказал, как их бросило командование

Начальник штаба одного из батальонов 53-й бригады ВСУ рассказал о том, как командование бригады бросило своих бойцов. По словам мужчины, это произошло 10 марта.

«25 февраля была объявлена мобилизация, мне позвонили, <…> был призван и отправлен в пгт Черкасское — это бывший военный городок. Там формировался батальон резервистов мобилизованных», — сообщил военный в беседе с военными ДНР.

Затем, по словам мужчины, 4 марта его назначили начальником штаба батальона мобилизованной 53-й бригады. Они прибыли в одну школу в селе Красная Поляна. Их поселили в актовом зале, там они переночевали. На следующий день военных отправили в Егоровку. В этом населенном пункте военные тоже заняли школу, куда начали довозить других мобилизованных.

«10 числа [нас] разбили. После была команда выдвигаться к кольцу. Был транспорт, но его было очень мало. Набились в этот транспорт. <…> До кольца мы не доехали, по дороге машину подбили. Мы прыгали все с бортов, кто как», — добавил он.

Сам военнослужащий сломал ногу. Его оттащили от дороги и спрятали в погребе. Когда он оттуда смог выбраться, столкнулся с подразделениями Народной милиции ДНР.

Мужчина обратился к своим согражданам с просьбой хорошо подумать прежде, чем брать в руки оружие, потому что картинка, которую им показывают по телевизору, кардинально отличается от реального положения вещей.