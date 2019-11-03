  • Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского в Киеве

    03 ноября 2019, 04:48

    Валерия Шафирко

    Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом. Об этом сообщил журналист Станислав Речинский, сделав соответствующий пост в Facebook. Позже его слова подтвердила шеф-редактор издания LB.ua, написав это также на своей странице в Facebook.

    По словам Речинского, драка между Бакановым и Богданом случилась 30 октября на Банковой улице в Киеве — предположительно, в здании администрации главы Украины Владимира Зеленского. Как утверждает Речинский, главе администрации президента в ходе драки выбили зуб и с тех пор на рабочем месте он не появлялся.

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    Конфликт произошел якобы из-за назначения начальника Главного следственного управления СБУ. Богдан поддерживал кандидатуру полковника СБУ Дмитрия Нескоромного. Баканов — генерал-майора Василия Вовка.

    Также из информации журналиста следует, что Зеленский подписал представление Баканова на увольнение двух его заместителей: Нескоромного и Владислава Бухарева, в то время как документ об увольнении замглавы СБУ Анатолия Дублика остался не подписан уукраинским президентов.