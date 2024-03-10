Мир 10 марта 2024, 05:07 Начальник Харьковского гарнизона пропал после сообщения о воздушной тревоге Украинский генерал Мельник пропал после объявления воздушной тревоги 17 февраля РИА «Новости»

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Начальник Харьковского гарнизона, генерал юстиции Сергей Мельник с позывным Марсель пропал из Сети после объявления воздушной тревоги 17 февраля. Он призвал прятаться в укрытии, а после перестал публиковать сообщения в своем Telegram-канале.

О воздушной тревоге 17 февраля сообщили украинские СМИ. После чего в Telegram-канале генерала появилась запись: «Харьков и область: идем в укрытие!». Она стала последней на канале начальника гарнизона.

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Пользователи заметили, что генерал, который ранее активно публиковал посты на своем канале, после этого сообщения не написал ни слова. С тех пор про него не писала и украинская пресса.

Украину предупредили, что в 2024 году Харьков может перейти под контроль России. Без военной помощи Запада ВСУ будут отступать, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.