Начальник департамента полиции области в Казахстане покончил с собой, ему грозил трибунал

Начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов свел счеты с жизнью. Об этом сообщил «Интерфакс-Казахстан», ссылаясь на пресс-службу администрации Тараза.

«К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются», — сказали представители администрации Тараза.

В Telegram-канале казахстанского журналиста Михаила Козачкова появилось сообщение о том, что после беспорядков в отношении Сулейменова завели уголовное дело.

«Ему грозил трибунал», — заявил Козачков.

Однако официального подтверждения его данным нет.

Агентство напомнило, что в ходе массовых беспорядков в Таразе произошло нападение на администрацию области, департамент полиции и здание правящей партии «Нур Отан».

Общественно-политическая ситуация в Казахстане накалилась в начале январе. Сначала в стране произошли протесты из-за повышения цен на сжиженный газ. Власти вернули цены на прежний уровень, правительство ушло в отставку, но беспорядки не прекратились, особенно активными они стали в Алма-Ате. Президент Касым-Жомарт Токаев попросил ОДКБ о помощи, после этого в Казахстан вошли миротворцы.

По последним данным МВД республики, почти восемь тысяч человек задержали в ходе беспорядков.