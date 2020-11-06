Начались задержания сторонников Black Lives Matter в Нью-Йорке. Видео

Полиция начала задерживать участников демонстрации Black Lives Matter в американском Нью-Йорке. Силовики столкнулись с наиболее агрессивными активистами антирасистского движения, которые еще накануне начали собираться в Вашингтон-сквер.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости», полиция забирает участников демонстрации, которые не выполняют ее указаний. Американцы начали собраться в Вашингтон-сквере еще накануне. Активисты движения Black Lives Matter смешались со сторонниками кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Они требовали пересчета голосов, скандировали лозунги и требовали реформы полиции.