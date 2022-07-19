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    19 июля 2022, 15:16

    Начались официальные переговоры о вступлении Албании в Евросоюз

    МИД Чехии сообщил о начале переговоров о вступлении Албании в Евросоюз

    Екатерина Виславская

    Начались переговоры о вступлении Албании в Евросоюз, которая на протяжении многих лет носила статус кандидата. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило РИА «Новости».

    Начались официальные переговоры о вступлении Албании в Евросоюз

    «Первая межправительственная конференция о присоединении Албании к Евросоюзу прошла сегодня. Это знаменует открытие переговоров о присоединении к ЕС», — сказал он.

    Чехия является председателем Совета стран Евросоюза. Албания получила статус кандидата в члены альянса в 2005 году, сообщили «Известия». Переговоры о ее вступлении в Евросоюз начались одновременно с аналогичным процессом в Северной Македонии. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это историческим моментом.

    Кандидатами в альянс также являются Украина и Молдавия.