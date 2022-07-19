Начались официальные переговоры о вступлении Албании в Евросоюз

Начались переговоры о вступлении Албании в Евросоюз, которая на протяжении многих лет носила статус кандидата. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило РИА «Новости».

«Первая межправительственная конференция о присоединении Албании к Евросоюзу прошла сегодня. Это знаменует открытие переговоров о присоединении к ЕС», — сказал он.

Чехия является председателем Совета стран Евросоюза. Албания получила статус кандидата в члены альянса в 2005 году, сообщили «Известия». Переговоры о ее вступлении в Евросоюз начались одновременно с аналогичным процессом в Северной Македонии. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это историческим моментом.

Кандидатами в альянс также являются Украина и Молдавия.