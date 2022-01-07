Начались новые столкновения в Алма-Ате, идет перестрелка. Видео

Очередной день протестов в Алма-Ате продолжился перестрелкой на улицах города. Видео доступно в Telegram-канале «360tv».

На кадрах видно, что идет активная перестрелка между силовиками и протестующими. Ранее в страну прибыли миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности, в Казахстане объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Telegram-канал Sputnik сообщил, что более 70 вооруженных боевиков были задержаны при попытке нападения на административные здания в Алма-Ате. Всего с начала конфликта были убиты 26 погромщиков.

ОДКБ рассматривает события в Казахстане как подстрекаемую извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.