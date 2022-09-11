Начались консультации по созданию вокруг ЗАЭС охранной зоны безопасности | 360°

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Начались консультации по созданию вокруг ЗАЭС охранной зоны безопасности

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о начале консультаций по созданию охранной зоны вокруг ЗАЭС

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Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о необходимости создания вокруг Запорожской АЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности. Консультации по теме уже начались, сообщили в МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что крайне обеспокоен положением дел на станции, которая «находится в опасности из-за продолжающихся обстрелов».

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«Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС», — отметили в агентстве.

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В МАГАТЭ добавили, что Гросси положительно воспринял новость о восстановлении энергоснабжения.

В агентстве отметили, что в субботу, 10 сентября, была восстановлена резервная линия электропередачи. ЛЭП вела к Запорожской АЭС. Последний действующий реактор ЗАЭС остановили.

Ни МАГАТЭ, ни ООН не признали вину Украины в обстрелах ЗАЭС из-за давления США. Украинские военные создали для станции опасную ситуацию.

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