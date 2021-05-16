Церемония открытия Евровидения началась в Роттердаме

Музыкальный конкурс Евровидение открылся в Роттердаме. По ковровой бирюзовой дорожке прошли представители 34 из 39 стран, которые представят свои песни в двух полуфиналах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию для журналистов, которые не смогли прибыть в Нидерланды.

На открытие не смогла приехать представительница Австралии Монтень. Она примет участие в конкурсе дистанционно. Из-за положительных тестов на коронавирус на дорожке не появились делегации Польши и Исландии.

Организаторы конкурса отправили в карантин артистов из Мальты и Румынии, которые оказались в одном отеле с зараженными исполнителями.

В социальных сетях появились фотографии с ковровой дорожки.

Португальская группа The Black Mamba пришла в одежде из 70-х годов.

Сербская группа Hurricane выбрала для выхода розовые наряды.

Грузинский исполнитель Торнике Кипиани надел маску с цветами флагов-участниц.

Manizha предстала на ковровой дорожке в кокошнике и восточном халате. Рядом с ней стоят ее бэк-вокалисты.

Рассказывая о своей песне она заявила, что написала ее в трудное для себя время.

«Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене Евровидения», — заявила артистка.

В этом году международный музыкальный конкурс пройдет в офлайн-формате в присутствии зрителей. Но из-за сохранения риска заразиться коронавирусом продолжит действовать ряд ограничений. В зал пустят не более 3,5 тысяч человек и только с отрицательным тестом на ковид. Все они граждане Нидерландов — страна для приезда иностранных туристов все еще закрыта.