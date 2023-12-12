Мир 12 декабря 2023, 06:57 Началась разработка новой стратегии боевых действий Украины в 2024 году NYT: Украина и США начали разработку новой стратегии боевых действий в 2024 году Министерство обороны Украины

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Неудачное контрнаступление и ограниченный объем средств учтут при разработке нового плана боевых действия Украины в 2024 году. Его подготовка с участием американских консультантов уже началась, сообщила газета The New York Times.

«Соединенные Штаты активизируют личные военные консультации, которые они предоставляют Украине, направляя в Киев трехзвездочного генерала, который проведет значительное время на местах», — сообщил источник издания.

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Детали новой стратегии отработают в январе на военных учениях в Висбадене на западе Германии. Американские стратеги настояли на консервативном варианте, удержании еще имеющихся территорий, окапывании и наращивании сил в течение всего года, но украинские военные настроились на массированную атаку на земле или дальнобойным оружием.

Ставки высоки. Вооруженные силы Украины, по мнению американцев, действуя по-старому и без дополнительного финансирования проиграют. Собеседники издания заявили, что многие украинские лидеры не осознали, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. Их ожидания нереалистичны. Например, украинские военные попросили миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых попросту не существует.

Палата представителей отложила рассмотрение запроса Белого дома о новом пакете военной и финансовой помощи Украине. Этот вопрос обсудят не раньше середины января.