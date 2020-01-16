Началась прямая трансляция разбирательства по импичменту Трампа
Началась трансляция судебного разбирательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Сама процедура официально началась несколькими часами ранее.
Сначала судья Верховного суда Джон Робертс был приведен к присяге в качестве председательствующего, затем сто сенаторов поклялись быть беспристрастными присяжными.
Член палаты представителей Адам Шифф уже зачитал вслух обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу против президента.
«Используя свои полномочия, президент Трамп добивался вмешательства иностранного правительства, Украины, в президентские выборы в США в 2020 году», — сказал он.
Вскоре сенаторы проголосуют за выдачу Трампу повестки в суд. Реальное разбирательство начнется на следующей неделе. Скорее всего, во вторник.