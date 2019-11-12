Началась экстрадиция россиянина Алексея Буркова из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова, чье прошение об отмене решения о передаче США отклонил Верховный суд Израиля, сейчас экстрадируют в Вашингтон.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат россиянина Михаил Ирони. Он уточнил, что решение Верховного суда Израиля окончательное и обжалованию не подлежит.

Верховный суд Израиля одобрил выдачу Буркова властям США Подробнее

Эту информацию подтвердили журналисты портала MAKO. Им адвокат Ирони сообщил, что власти не обязаны предупреждать заключенного сроках экстрадиции, и Бурков летит в США в эту минуту. В Тель-Авиве его выдачу Вашингтону связывают с арестом израильтянки Наамы Иссахар, задержанную в Шереметьево с гашишем. По неофициальной информации, Израилю поступало предложение обменять ее на Буркова.

Алексей Бурков был арестован в 2015 году в аэропорту Тель-Авива по запросу США по обвинению в преступлениях, совершенных в компьютерной сфере. Об экстрадиции мужчины Израиль также запрашивала Россия.

Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября заявил, что решил экстрадировать Буркова в США после детальных консультаций, с учетом правовых и политических факторов. Российское посольство в Тель-Авиве сообщило, что сожалеет об этом решении.

По словам дипломатов, оно ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность россиян, посещающих страну.