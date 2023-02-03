Мир 03 февраля 2023, 00:55 Начал действовать запрет Японии на поставки оборудования в Россию Запрет Японии на поставки оборудования в Россию вступил в силу с 3 февраля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Япония объявила запрет на экспорт в Россию некоторого оборудования. Решение министерства экономики, торговли и промышленности вступило в силу с 3 февраля.

Власти Японии ввели новые антироссийские санкции 27 января. Они запретили экспортировать оборудование для разведки нефти и природного газа, а также устройства для атомных объектов и различные химические вещества. Всего в список включили 85 позиций.

Реклама

Еще Япония применила ограничительные меры против 22 частных лиц и трех компаний. Запрет на поставки оборудования затронули 49 российских организаций.

Реклама

Как ранее отметил завкафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов, новые санкции могут осложнить ситуацию, так как в России довольно активно используют японскую технику. В качестве примера он привел аппараты для рентгена и проведения операций. Япония также больше не будет поставлять свои вакцины, но это особо не скажется на эпидемиологической ситуации в России, считает эксперт.

Устойчивость российской экономики к санкциям признал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что страна уже адаптировалась ко всем ограничительным мерам, введенным против нее.