Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Он продемонстрировал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными.

Эти деньги предлагали за закрытие дела, где фигурирует бывший министр экологии, глава холдинга Burisma Николай Злочевский. Трансляцию брифинга опубликовал официальный сайт НАБУ.

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Доллары якобы хотели отдать Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, чтобы закрыть эпизод, в котором Злочевский помогает Реал банку получить стабилизационный кредит в Нацбанке. Один из посредников во время передачи денег — доверенное лицо Злочевского, которое имеет отношение к Burisma Group.

В холдинге заявили, что ее сотрудники не имеют никакого отношения ко взятке руководству антикоррупционных ведомств Украины.

Burisma Group — это компания, в совет директоров которой входил сын кандидата в президенты США Джо Байдена. Он пришел в Burisma в 2014 году, в момент расследования крупного коррупционного дела в отношении компании, из-за которого Злочевский уехал с Украины. Этот случай к Байденам не относится.