    13 июня 2020, 17:31

    НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными

    Андрей Иванов

    Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник. Он продемонстрировал, как выглядит взятка в размере шести миллионов долларов наличными.

    Эти деньги предлагали за закрытие дела, где фигурирует бывший министр экологии, глава холдинга Burisma Николай Злочевский. Трансляцию брифинга опубликовал официальный сайт НАБУ.

    НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными | Изображение 1
    Источник фото: YouTube

    Доллары якобы хотели отдать Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, чтобы закрыть эпизод, в котором Злочевский помогает Реал банку получить стабилизационный кредит в Нацбанке. Один из посредников во время передачи денег — доверенное лицо Злочевского, которое имеет отношение к Burisma Group.

    В холдинге заявили, что ее сотрудники не имеют никакого отношения ко взятке руководству антикоррупционных ведомств Украины.

    Burisma Group — это компания, в совет директоров которой входил сын кандидата в президенты США Джо Байдена. Он пришел в Burisma в 2014 году, в момент расследования крупного коррупционного дела в отношении компании, из-за которого Злочевский уехал с Украины. Этот случай к Байденам не относится.