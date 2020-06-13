НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными
Эти деньги предлагали за закрытие дела, где фигурирует бывший министр экологии, глава холдинга Burisma Николай Злочевский. Трансляцию брифинга опубликовал официальный сайт НАБУ.
Доллары якобы хотели отдать Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, чтобы закрыть эпизод, в котором Злочевский помогает Реал банку получить стабилизационный кредит в Нацбанке. Один из посредников во время передачи денег — доверенное лицо Злочевского, которое имеет отношение к Burisma Group.
В холдинге заявили, что ее сотрудники не имеют никакого отношения ко взятке руководству антикоррупционных ведомств Украины.
Burisma Group — это компания, в совет директоров которой входил сын кандидата в президенты США Джо Байдена. Он пришел в Burisma в 2014 году, в момент расследования крупного коррупционного дела в отношении компании, из-за которого Злочевский уехал с Украины. Этот случай к Байденам не относится.