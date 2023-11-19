Мир 19 ноября 2023, 11:51 «Набор несуразиц». Захарова оценила статью Байдена для The Washington Post Захарова: заявления Байдена о пользе конфликтов на Украине и в Газе несуразны Melina Mara — Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «набором несуразиц» статью президента Соединенных Штатов Джо Байдена для The Washington Post. Пост с едким отзывом появился в Telegram-канале дипломата.

«Прочитала „статью Байдена“ про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке „приведут к большому прогрессу“. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но [анализов] автора. Абсурдный набор несуразиц», — подчеркнула Захарова.

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Подписчики поддержали ее и тоже высмеяли заявления Байдена. Они предположили, что эти идеи ему «Альцгеймер нашептал», а результаты анализов «будут плачевными», а также назвали статью американского лидера «записками сумасшедшего».

В упомянутом материале Джо Байден отметил, что не стоит «забывать уроки времени и нашей истории», судя по которым «из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс». Он указал на то, что США должны добиваться намеченных целей.