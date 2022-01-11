Набор марок к юбилею The Rolling Stones выпустили в Британской почте

Британская королевская почта решила отметить 60-й юбилей группы The Rolling Stones набором марок. По этому случаю были выпущены 12 марок, на каждой из которых нанесены гастрольные афиши, фото с концертов и другие кадры. Об этом написал ОТР.

За все время существования The Rolling Stones продали 250 миллионов пластинок, завоевали четыре «Грэмми», три премии MTV Music Awards и постоянное место в Зале славы рок-н-ролла.

Ранее подобной коллекцией отмечались лишь The Beatles, Pink Floyd и Queen.

В свободную продажу новые марки поступят 20 января.