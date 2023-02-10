10 февраля 2023, 17:20
Набор древних каменных орудий человекоподобных обезьян обнаружили в Кении
В Кении на берегу озера Виктория в ходе раскопок нашли один из старейших наборов каменных орудий, предположительно созданных гоминидами — семейством человекоподобных обезьян. Об этом сообщил сайт Newscientist.
Отмечается, что орудия необходимы были гоминидам для измельчения фруктов, разделывания мяса и обработки костей.
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По данным «Ридуса», подобные наборы таких окаменелостей были найдены также в Эфиопии и Алжире.
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Археология
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