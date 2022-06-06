Наблюдатели СНГ не выявили нарушений на референдуме в Казахстане

Представители комиссии от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ не выявили значительных нарушений в ходе референдума о поправках в конституцию Казахстана. Об этом РИА «Новости» сообщил глава делегации Совфеда Владимир Полетаев.

По его словам, голосование прошло в полном соответствии с законодательством страны.

«В состав наблюдателей МПА СНГ входили 57 человек, никто не выявил нарушений, которые способы оказать влияние на результаты», — заявил сенатор.

Накануне в Казахстане прошел референдум по изменению конституции. Его поправки призваны уменьшить роль президента и усилить влияние парламента. Также они внесут изменения в правоохранительную и судебную систему.

Телерадиокомпания «Казахстан» сообщала, что за изменение конституции проголосовали около 76,7% казахстанцев.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что поправки в основной закон государства исключат повторение январских протестов.