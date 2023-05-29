Мир 29 мая 2023, 16:19 Наблюдатели от ОБСЕ сказали, что кандидаты на выборах в Турции могли «свободно конкурировать» ОБСЕ: кандидаты в президенты Турции свободно конкурировали РИА «Новости»

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Наблюдатели от ОБСЕ заявили, президентские выборы в Турции дали кандидатам возможность свободно конкурировать. Об этом сказал глава делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ Фарах Карими, написало РИА «Новости».

«Президентские выборы 28 мая предложили избирателям выбор между настоящими политическими альтернативами. Явка была высокой», — подчеркнула Карими.

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Однако турецкие СМИ были предвзятыми, посчитали в организации.

Реджепа Тайипа Эрдогана в очередной раз выбрали президентом Турции. Россия официально поздравила турок, а Запад мягко обвинил Эрдогана в узурпации власти. Видимо страны так расстроило, что победу не одержал лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией, писал RT. Однако в целом победа Эрдогана на выборах не принесет России ничего нового: отношения стран останутся на том же уровне.

Однако определенная выгода для России все же есть. Если бы к власти пришел прозападный человек, ситуация могла бы сильно измениться.