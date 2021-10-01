Наблюдатели от Евросоюза поедут на выборы в Венесуэлу

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что страны-участницы Евросоюза решили направить в Венесуэлу своих наблюдателей, чтобы проследить за ходом выборов 21 ноября. Главным наблюдателем была назначена Изабель Сантуш, написало РИА ФАН.

«В Венесуэле пройдет беспрецедентный электоральный процесс, на котором впервые за последние годы будут участвовать большинство политических сил, чтобы избрать свыше 3000 региональных и муниципальных представителей страны», — отметил Боррель.

Миссия по наблюдению ЕС проведет независимую оценку процесса и предложит свои способы улучшения будущих выборов. Такая практика поможет проведению честных и транспарентных выборов.

Основная группа наблюдателей будет состоять из 11 участников, позже к ним присоединятся еще 62 эксперта. После выборов будет опубликовано предварительное заключение.