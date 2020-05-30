Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел под Луганском

В минувшую пятницу, 29 мая, два автомобиля с сотрудниками миссии находились около блокпоста ополченцев. Один из участников ОБСЕ вышел из машины, чтобы договориться с бойцами о возможности проезда через заблокированную дорогу.

Около 13:37 раздался громкий взрыв на расстоянии около 100 метров. От ударной волны находящиеся на улице участники патруля спрятались в укрытие. Какое именно оружие использовалось и откуда велся огонь, установить не удалось.

После взрыва ополченцы пропустили патруль на место и автомобили миссии вернулись на свою базу в Луганске.

Лидер самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить обстрелы самопровозглашенной республики. Он пояснял что действия подконтрольных Киеву военных ничем не обоснованы, но при этом угрожают рабочим, которые ремонтируют важные объекты гражданской инфраструктуры.