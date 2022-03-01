Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ решили покинуть территорию Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Видео с доказательством показали «Известия».

По словам собеседника агентства, наблюдатели выехали в сторону России, временно они остановятся в Ростове-на-Дону.

«Колонна с наблюдателями ОБСЕ прибудет в Ростов-на-Дону через несколько часов. Какое-то время они пробудут здесь. В общей сложности это около 150 человек», — сказал источник.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что все 43 автомобиля мониторинговой миссии ОБСЕ покинули территорию Донецкой Народной Республики.

РИА «Новости» также сообщило, что представители ОБСЕ покинули Луганск, заморозили офис в городе и направились в сторону России.

ОБСЕ решила временно эвакуировать всех членов миссии с Украины 24 февраля. Это решение приняли на фоне начала российской военной операции в Донбассе.