Наблюдатели назвали состоявшиеся выборы в Киргизии открытыми

Генсек ШОС тоже заявил о том, что прошедшие выборы были открытыми и свободными. По его словам, они легитимны.

Выборы в Киргизии прошли 10 января. Они стали досрочными из-за отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Он сложил полномочия в октябре 2020 года после начавшихся в стране беспорядков из-за выборов в государственный парламент.

Исполняющим обязанности главы государства стал Садыр Жапаров. Он участвовал в выборах и, по предварительным результатам, пока лидирует. Политик набирает 79% голосов после автоматической обработки 98% бюллетеней. За Жапарова свой голос отдали уже более 1,1 миллиона человек.

Ручная обработка голосов говорит о том, что он получает свыше 80% голосов. По законодательству ручной подсчет является обязательным для подведения окончательных итогов выборов.

Вместе с выборами президента в стране прошел референдум о смене формы правления. Более 80% избирателей предпочли президентскую форму.

Итоговая явка на выборах составила 39,75%, на референдуме — 39,88%. Об этом сообщил ЦИК Киргизии.