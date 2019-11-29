Наблюдателей от России допустят на суд по МН17 в Гааге

В судебном заседании, посвященном рассмотрению дела о крушении малайзийского Боинга MH17, смогут участвовать наблюдатели от России, Малайзии и любой другой страны. Слушание назначено на 9 марта 2020 года, и они должны сообщить о своем намерении заранее.

Об этом РИА «Новости» сообщила координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.

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«Суд не приглашает иностранных наблюдателей. Обычно они сами сообщают нам о своем желании присутствовать на слушаниях. В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание. Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются», — объяснила Бунк.

Глава Совместной следственной группы (ССГ) Фред Вестербейке сообщил, что дело о крушении самолета будет передано в суд до конца текущего года. По данным «Интерфакса», он также обратился к подозреваемым с призывом присутствовать во время процесса в судебном комплексе Схипхол. Фред Вестербейке подчеркнул, что суд состоится, даже если они не примут в нем участия.

Речь идет о россиянах Игоре Грикине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

Вестербейке сообщил, что уже выданы международные ордера на арест первых подозреваемых. Они будут добавлены в национальные и международные списки разыскиваемых лиц. Он признал, что не будет просить у России экстрадиции обвиняемых, так как это противоречит Конституции РФ, но следствие надеется, что Москва и Киев разрешат допросить подозреваемых.