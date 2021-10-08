Наблюдателей ОБСЕ пригласили на выборы в Киргизию

В Киргизии 28 ноября пройдут выборы в парламент. В наблюдении за их ходом пригласили принять участие наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом написал RT.

Во внешнеполитическом ведомстве Киргизии рассказали о встрече главы МИД Киргизии Руслана Казакбаева со спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором и спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Тери Хакалой.

«Гилмор отметил открытый и конструктивный характер диалога по правам человека между Киргизией и Евросоюзом. Приветствовал приглашение международных наблюдателей <…> на предстоящие <…> парламентские выборы <…> и пожелал успехов в проведении плебисцита», — добавили в ведомстве.