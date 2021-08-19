Набившего татуировку с Зеленским украинца высмеяли в Сети

Мужчина сделал татуировку с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Рисунок украсил левую ногу человека. Фото появилось в Facebook.

Украинцы же высмеяли своего соотечественника и назвали его фанатом главы государства.

«Это калеки! Они даже кожу свою посвятили», — написал Yuriy Dobush.

Один из пользователей Сети добавил, что на другой ноге нужно набить изображение с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Еще один человек предположил, что таких, как парень с татуировкой с украинским лидером, скоро будут бить. Другой высказал мнение о том, что Зеленскому на ноге и место.

«Через пару лет она сползет до пятки», — добавил Владимир Нечипась.

Тем временем Владимир Зеленский готовится к встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Она приедет на Украину 22 августа. Известно, что в Киеве политик также проведет переговоры с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин с настороженностью отнесся к будущей встрече лидеров двух стран. Он выразил мнение о том, что Меркель может склонить Зеленского пойти на неприемлемые уступки.