«Набирает очки». Политолог объяснил цель поездки Пелоси на Тайвань

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является вполне реальной, несмотря на угрозу со стороны Китая заблокировать небо над островом. Таким образом она хочет набрать политические очки перед предстоящими выборами в Сенат, заявил «360» журналист и политолог Юрий Светов.

«Думаю, это реальный вариант. Вспомните, когда Пелоси впервые об этом говорила в апреле, то китайцы резко выступили против. Потом она внезапно заболела коронавирусом и поездка отложилась», — напомнил политолог.

Светов считает, что Пелоси рассматривает визит на Тайвань исключительно в свете предстоящих выборов в Сенат.

«Ей больше 80 лет, а она вновь избирается в Сенат, вот и хочет набрать политических очков. Заметьте, что военные США тоже высказались против поездки Пелоси, они всерьез опасаются ответных мер от Китая. Посмотрим, что возьмет вверх, политический разум или политическая целесообразность», — добавил он.

Политолог затруднился предположить, каким станет окончательное решение Пелоси о поездке на Тайвань.

«Мы должны учитывать, что и Байден „вовремя“ заболел ковидом. Не получится ли так, что она все равно полетит. Там же две партии, одна предлагает идти на обострение с Китаем и Россией, а другая призывает задуматься о последствиях этих решений», — заключил Светов.

Ранее сообщалось, что Пелоси посетит Тайвань в рамках визита в Малайзию, Индонезию, Сингапур и Японию.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что появление Пелоси на острове нарушит сразу три китайско-американских соглашения. Он пообещал жесткие ответные меры, писал Nation News.

Президент США Джо Байден назвал плохой идеей планы Пелоси по поездке на Тайвань и добавил, что военные придерживаются точно такого же мнения.