Мир 16 мая 2023, 04:30 «Набили карманы деньгами». Пользователи Сети придумали праздник после возвращения Зеленского из Европы Пользователи Twitter придумали праздник День коррупции после возвращения Зеленского домой Кинопоиск

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Пользователи Twitter иронично прокомментировали европейское турне президента Украины Владимира Зеленского и придумали праздник День коррупции в честь его возвращения домой. Комментарии появились под постом украинского главы в социальной сети.

«Италия, Германия, Франция, Великобритания… Мы возвращаемся домой с новыми пакетами военной помощи», — написал Зеленский в Twitter.

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Пользователи соцсети осудили энтузиазм Зеленского и выделение военной помощи Украине.

«Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни», — иронично интерпретировал запись Зеленского один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что украинский президент не сможет «поддерживать этот фарс вечно». Еще один юзер посетовал, что Европа тратит впустую деньги на Зеленского, когда в странах ЕС высокая инфляция.

«Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это», — обратился к Зеленскому пользователь.

Президент Украины завершил европейское турне. Он посетил Италию, Ватикан, Германию, Францию и Великобританию. Везде он просил больше оружия, которого по его словам не хватает для контрнаступления.